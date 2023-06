Fiorentina-West Ham, check Var e rigore. I romanisti: “Mica è Taylor”

Nella finale di Praga il penalty è stato concesso. In quella di Budapest no. I supporter giallorossi insorgono sui social mettendo in evidenza le differenze di scelte ad una settimana di distanza dalla partita co il Siviglia

Ad una settimana di distanza, nella testa dei tifosi della Roma non è di certo svanita la rabbia per la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Soprattutto, se si pensa a come è arrivata, con un evidente calcio di rigore non assegnato ai giallorossi dall'arbitro Taylor. L'esatto contrario di ciò che è successo durante la finale di Conference League, tra Fiorentina e West Ham. Al minuto 58 della sfida in programma a Praga, infatti, Bowen protesta per un fallo di mano di Biraghi nell'area di rigore viola. L'arbitro del match, Del Cerro Grande, decide di far proseguire ma viene subito richiamato dal Var per visionare tutto al monitor. Dopo il check, il fischietto spagnolo cambia la decisione e decide di concedere il penalty alla squadra inglese. L'episodio ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi della Roma che si sono accorti immediatamente della differenza di scelte. Su Twitter sono piovuti commenti ironici da parte dei supporter giallorossi, da "Quando l'arbitro va al var ma non è Taylor" al "Palesemente braccio attaccato al corpo, a Taylor piace questo elemento" oppure il più classico "Vergogna".