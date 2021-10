Fiorentina: tra Berardi e Mayoral spunta Faivre

L'attaccante del Brest era stato accostato già al Milan nella scorsa finestra di calciomercato

Sono tanti i profili che la Fiorentina starebbe puntando per gennaio in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Oltre a Berardi del Sassuolo e Mayoral della Roma fra i nomi nuovi, secondo quanto riporta l'edizione odierna di QS, sarebbe spuntato anche Romain Faivre del Brest, accostato già al Milan nella scorsa finestra di calciomercato. Ad agosto c'erano stati contatti per Borja Mayoral, con più di un semplice sondaggio. Oggi lo spagnolo può rientrare nei pensieri della Fiorentina, magari con una formula "meno pesante" dell'acquisto immediato, un prestito con diritto di riscatto obbligatorio.