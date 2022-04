Fiorentina, Torreira spinge per il rientro: ci sarà contro la Roma

Il centrocampista della viola sta recuperando dall'infortunio rimediato contro la Juve e contro i giallorossi ci sarà

Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, sta recuperando velocemente dall'infortunio rimediato nella partita di Coppa Italia contro la Juventus e ci sarà sicuramente nel match di Serie A contro la Roma (potrebbe addirittura recuperare per la prossima sfida di campionato contro il Milan). Sul proprio profilo ufficiale Instagram, il giocatore ha anche pubblicato un video che lo ritrae a lavorare duro per recuperare al più presto. Questa la didascalia del post: "Al lavoro per tornare più forte che mai".