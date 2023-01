Fiorentina, sublussazione della rotula per Martinez Quarta: a rischio per la Roma

Vincenzo Italiano rischia di perdere una pedina importante per il match contro la Roma in programma domenica alle 20:45 all'Olimpico. Come riportato da un comunicato ufficiale del club viola, Martinez Quarta ha riportato una sublussazione della rotula destra a seguito di uno scontro di gioco nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Il calciatore verrà valutato nei prossimi giorni ma al momento sono state escluse lesioni ossee e capsulo-legamntose. Difficile ipotizzare un recupero lampo per il match contro i giallorossi di José Mourinho.