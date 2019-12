Fiorentina-Roma, uno dei fisioterapisti esulta come un tifoso al gol di Pellegrini – FOTO

A chi guardava con attenzione la partita della Roma contro la Fiorentina non è sfuggita sicuramente l’esultanza di un uomo alle spalle della porta viola. All’inizio si è pensato a un raccattapalle, in realtà indossava la tuta ufficiale della Roma: infatti si tratta di Aldo Lacopo, osteopata e fisioterapista della prima squadra, l’anno scorso in Primavera. Le immagini sono state riprese da una delle telecamere di Sky Sport e hanno iniziato a fare il giro dei social. Braccia al cielo al momento del gol ed esultanza da vero tifoso alle spalle della porta di Dragowski.