Fiorentina-Roma, solo Messi meglio di Kolarov su punizione

Il raddoppio della Roma contro la Fiorentina porta la firma di Aleksander Kolarov. Come riporta Opta, solo Messi ha segnato più gol su punizione diretta nei maggiori campionati europei in questa stagione: il numero 10 del Barcellona ha realizzato 5 gol, mentre Kolarov è fermo solo a quota 3. In questo 2019 il numero 11 della Roma ha realizzato 9 gol: l’ultimo difensore ad aver fatto meglio in un anno solare è stato Massimo Oddo con 10 gol nel 2006. Con la maglia della Roma Aleksander Kolarov ha segnato 15 gol, di cui 12 sono arrivati da calcio piazzato, come riporta la Roma su Twitter.