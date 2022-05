Fiorentina-Roma, scatta la classifica avulsa: i giallorossi sono ancora sesti

La squadra di Mourinho per ora si trova ancora in zona Europa League a due giornate dalla fine del campionato di Serie A

Con Roma , Fiorentina e Atalanta a quota 59 punti scatta la regola della classifica avulsa . Quando tre squadre sono a pari punti, infatti, conta come primo criterio chi ha fatto più punti negli scontri diretti solo tra i tre club. Di seguito li riportiamo.

Roma e Fiorentina, dunque, sono a 9 punti, mentre l'Atalanta a zero. A questo punto il parametro da prendere in considerazione è quello della differenza reti generale tra le due squadre, con i capitolini che a due match dalla fine sono avanti di 4 gol rispetto alla viola (Roma +13 e Fiorentina +9). In questo momento quindi i giallorossi sono sesti, la squadra di Italiano settima ed i nerazzurri sono ottavi.