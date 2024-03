Fiorentina-Roma, lieve problema muscolare per Dybala. De Rossi: “È un po’ affaticato”

Nella serata del Franchi, Daniele De Rossi al 73' è stato costretto a far uscire Paulo Dybala. L'argentino ha chiesto il cambio per un piccolo problema muscolare secondo quanto riportato da Dazn. La Joya al momento dell'uscita ha però rassicurato il mister e lo staff medico. Le sue condizioni non dovrebbero preoccupare ma verrà comunque monitorato nelle prossime ore in vista del match di ritorno contro il Brighton e quello di domenica col Sassuolo all'Olimpico. Al posto del numero 21 è entrato Baldanzi. De Rossi ha parlato delle condizioni di Dybala nel post gara: "Dybala ha fatto una grande partita. Ha preso palla in posizioni meno consone a quelle solite. Ha speso dato una mano per costruire. Mi è piaciuto, è uscito ma non ha niente di particolare, è solo un po’ affaticato ma ci sta".