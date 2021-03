Fiorentina-Roma, paura per Veretout: brutto infortunio al flessore, si teme lungo stop

Pessime notizie per la Roma dal Franchi di Firenze. I giallorossi sono costretti a registrare l’infortunio muscolare occorso a Jordan Veretout, che attorno al 15′ del secondo tempo, nel tentativo di ripiegare su un contropiede della Fiorentina, ha riportato un problema piuttosto serio al flessore della coscia destra. Il giocatore è uscito dal campo estremamente dolorante, tanto da non essere in grado di poggiare la gamba sul terreno di gioco: a scortarlo i membri dello staff tecnico della Roma. La dinamica dell’infortunio lascia presagire una possibile lesione muscolare, con tutta probabilità almeno di secondo grado. Un problema di difficile risoluzione per la Roma, che sugli sviluppi dell’azione ha anche subito il pareggio avversario, arrivato per l’autogol di Spinazzola.