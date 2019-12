Aveva esultato domenica scorsa contro la Spal, prima che la Lega assegnasse il gol a Tomovic per la deviazione decisiva in rete. Stasera Lorenzo Pellegrini al 73′ ha potuto finalmente gioire per il suo primo gol in stagione con la Roma. Il momentaneo 3-1 all’Artemio Franchi porta infatti la firma dell’assist-man giallorosso, a termine di una manovra corale giallorossa.