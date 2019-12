Fiorentina-Roma, prevista pioggia consistente: ecco la situazione a Firenze

Questa sera andrà in scena, alle 20:45, la sfida tra Fiorentina e Roma valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Una trasferta complicata per i giallorossi che potrebbe dover affrontare anche una condizione meteo tutt’altro che ideale. Da stamattina infatti, cielo grigio a Firenze con pioggia ad intermittenza. Nel pomeriggio però, la situazione dovrebbe peggiorare. Il match non è comunque a rischio, con il manto erboso del Franchi pronto a garantire il regolare svolgimento della gara.