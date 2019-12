Lorenzo Pellegrini, dopo una grande prestazione contro la Fiorentina, è stato sostituito al minuto 85 per infortunio. Il numero 7 giallorosso ha ricevuto un pestone sul collo del piede destro da Eysseric: al posto di Pellegrini è subentrato Under. Per Pellegrini altra grande prestazione, impreziosita anche dal gol del 1-3 giallorosso, contribuendo al successo della squadra di Fonseca.