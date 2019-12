Fiorentina-Roma, out Chiesa nella rifinitura: si va verso l’esclusione

Federico Chiesa salta la rifinitura. Come riporta Sky Sport, dopo l’allenamento di questa mattina, la Fiorentina è tornata in campo per l’ulteriore seduta del tardo pomeriggio ma senza il giovane attaccante, ancora ai box per infortunio. Si va verso l’esclusione per il centravanti di Montella, che al 90% non prenderà parte al match di domani contro la Roma. Quello di questa sera è stato l’ultimo allenamento prima della partita, visto che domattina è prevista solo una sgambata per il gruppo viola. Scendono quindi vertiginosamente le possibilità di vederlo in campo domani, con Kevin Prince Boateng che dovrebbe così prendere il suo posto in attacco al fianco di Dusan Vlahovic.