Fiorentina-Roma, Mourinho consola Abraham e Tammy gli bacia la mano

Il bomber inglese all'uscita dal campo saluta così il suo allenatore

Tammy Abraham dimostra sempre di più l'affetto nei confronti del suo allenatore, José Mourinho. All'uscita dal campo, infatti, il bomber inglese è sconsolato per il punteggio ormai indirizzato a un 2-0 contro la Fiorentina, e che inguaia la Roma in vista della qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League (ma non la compromette), il mister lo consola e lui gli bacia la mano. Gesti così si dovrebbero vedere di più nel calcio, ma tra loro è proprio amore.