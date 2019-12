Fiorentina-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La Roma quarta in classifica a quota 32 punti, domani sera scenderà in campo a Firenze per cercare la seconda vittoria consecutiva dopo il 3 a 1 con cui ha superato la Spal nella precedente giornata. Dzeko e compagni affronteranno i viola guidati da Montella, reduci nelle ultime 4 sfide di campionato da 3 sconfitte e un pareggio, ottenuto in extremis contro l’Inter. L’ultima vittoria dei giallorossi al Franchi risale al 5 novembre 2017, quando la squadra guidata da Di Francesco prevalse sui gigliati per 4-2, con una rete nel finale di Perotti che chiuse la partita.

PROBABILI FORMAZIONI

Spal (3-4-1-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Dalbert; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ROMA



Fiorentina-Roma verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport e Sky Sport Serie A(canali 251 e 202) . Gli abbonati alla Pay Tv avranno anche la possibilità di seguire l'incontro in streaming su smartphone e tablet grazie alle piattaforme Sky Go e Now Tv.