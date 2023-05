Fiorentina-Roma, le probabili formazioni di Italiano e Mourinho

In difesa resta fuori Mancini, mentre a destra ci sarà Missori. Fuori Pellegrini e Dybala che non saranno neanche convocati e spazio a Belotti

La Roma domani tornerà in campo dopo il pareggio interno con la Salernitana. I giallorossi sono con la testa a Budapest e la Viola con la mente a Praga. Entrambe saranno impegnate in due finali europee. Mourinho darà un'altra chance a Svilar in porta dopo la gara col Bologna. In difesa resta fuori Mancini, mentre a destra ci sarà Missori. Fuori Pellegrini e Dybala che non saranno neanche convocati e spazio a Belotti e Solbakken. Abraham parte dalla panchina. La Fiorentina dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter lascia fuori Castrovilli e Cabral. In avanti spazio a Jovic.