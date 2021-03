Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali di Prandelli e Fonseca

Reduce dall’ennesimo passo falso in uno scontro diretto, come quello con il Milan di domenica scorsa (1-2), la Roma prova a rialzare la testa con la Fiorentina. Allo stadio Artemio Franchi, stasera alle ore 20.45, è infatti in programma la sfida con i viola allenati da Cesare Prandelli, sconfitti nell’ultima gara giocata, contro l’Udinese.

Paulo Fonseca recupera Chris Smalling per la panchina. Si attenua quindi l’emergenza difensiva, vista pure la presenza dal 1′ di Kumbulla nella retroguardia con Mancini e Cristante. In porta confermato lo spagnolo Pau Lopez, sulle fasce Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. In mediana torna Diawara al fianco di Veretout, mentre il tridente offensivo, come nell’ultimo incontro con i rossoneri di Pioli, è composto da Pellegrini, Mkhitaryan e Mayoral.

Il tecnico della Fiorentina Prandelli si affida invece al 3-5-2. I viola scendono in campo con Dragowski tra i pali, davanti a lui la linea di difesa formata da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. A centrocampo ci sono ci sono Amrabat, Pulgar e Castrovilli, sulle corsie esterne Venuti e Igor. Davanti Ribery assiste Vlahovic.

L’arbitro è Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, i suoi assistenti Bresmes e Galetto, mentre il quarto uomo sarà Abisso. Al Var Aureliano e Tolfo (quest’ultimo all’Avar). Il match verrà trasmesso da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (252). Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale del match sul sito e aggiornamenti costanti sugli account social.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Prandelli.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.