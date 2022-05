Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali di Italiano e Mourinho

Lo Special One si presenta con una formazione leggermente rimaneggiata rispetto a quella titolare

Fiorentina e Roma chiuderanno la trentacinquesima giornata di Serie A. Al Franchi, Mourinho si presenta con una formazione leggermente rimaneggiata rispetto a quella titolare. Rui Patricio tra i pali con Ibanez a completare il terzetto con Mancini e Smalling. Sulle fasce ancora Zalewski e Karsdorp preferito per l'ennesima volta a Maitland-Niles. Il centrocampo sarà lo stesso di quello visto contro il Bologna con Cristante e Veretout e in più Oliveira. Pellegrini agirà in attacco con Abraham. Zaniolo, infatti, non è al meglio e dovrebbe sedersi in panchina pronto a subentrare. Italiano, dal canto suo, conferma l'undici visto a San Siro contro il Milan. Un 4-3-3 con Venuti, Igor, Milenkovic e Biraghi in difesa davanti a Terracciano. Amrabat e Duncan completano la mediana mentre Gonzalez, Cabral e Ikoné saranno le tre punte del tridente.