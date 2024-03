Fiorentina-Roma, la moviola: Massa concede rigore alla viola, ma la trattenuta è leggera

Cartellini, posizioni irregolari, gol annullati ed interventi del VAR nella sfida del Franchi diretta dall'arbitro Massa

Redazione 10 marzo 2024 (modifica il 10 marzo 2024 | 22:30)

La Roma, dopo il successo strabiliante contro nella partita di andata degli ottavi di Europa League contro il Brighton, si rilancia nel campionato riprendendo l'inseguimento al quarto posto attualmente occupato dal Bologna. Anche la Viola è reduce da un successo europeo, in Conference League contro il Maccabi Haifa, ma a differenza dei giallorossi ha subito tre gol segnandone quattro. Il designatore arbitrarle Rocchi ha scelto Massa per dirigere l'incontro, il fischietto di Imperia sarà affiancato dagli assistenti Meli ed Alessio, dal quarto uomo Rutella e in sala VAR ci sarà Maresca con Sozza come AVAR.

Fiorentina-Roma, la moviola — 77'- Belotti aggira Paredes dentro l'area, l'argentino trattiene l'ex compagno di squadra e Massa fischia il calcio di rigore in favore della Fiorentina, parato da Svilar. La trattenuta c'è stata sulla maglietta di Belotti, ma molto leggera, l'arbitro decide di valutare in campo senza l'ausilio del VAR, scelta discutibile del direttore di gara.

76'- Anche Baldanzi, appena entrato al posto di Dybala riceve un immediato cartellino giallo

67'- Quarto cartellino giallo per la Roma: Belotti girato di spalle controlla il pallone, arriva Ndicka che interviene e viene punito con l'ammonizione

65'- Cartellino giallo per Milenkovic per un fallo ai danni di Aouar che era riuscito a smarcarsi dal difensore serbo

57'- Fallo di Bonaventura su Paredes, primo ammonito anche per la Fiorentina

45'- Sottil va via sulla fascia sinistra anche a Huijsen (entrato al posto dell'ammonito Mancini) che deve intervenire in maniera irregolare, Massa estrae anche per lui il cartellino giallo

36'- Scatto di El Shaarawy che viene fermato da Kayode in maniera regolare secondo l'arbitro. Il numero 92, insieme a Cristante e Paredes accende le proteste e la reazione dell'argentino obbliga Massa ad estrarre il cartellino giallo.

27'- Mancini rischia con un fallo su Belotti a centrocampo, l'arbitro non ritiene necessario estrarre il secondo cartellino giallo per il difensore giallorosso. De Rossi spende il cambio al 33' per non rischiare di restare in inferiorità numerica.

20'- Trattenuta in area di rigore su Dybala da parte di Biraghi che si lascia cadere non appena sente il contatto sulla schiena. L'entità della trattenuta è troppo leggera e Massa lascia correre

6'- Sottil scappa via sulla fascia sinistra e Mancini interviene in maniera irregolare ricevendo il primo giallo dell'incontro

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.