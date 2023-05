Fiorentina-Roma, la moviola: Mandragora spinge sul gol viola. Mou ammonito

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida del Franchi, diretta da Ayroldi

Redazione

La Roma scende in campo al Franchi, contro la Fiorentina per la penultima giornata di campionato. Mercoledì sarà tempo di Siviglia e della finalissima di Budapest. Per questo Mourinho, sceglie di cambiare molti giocatori rispetto all'undici titolare. L'avversario sarà una viola, sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, e anch'essa con la testa alla finale di Conference League contro il West Ham. L'arbitro del match è Giovanni Ayroldi. Con lui, nell'unico precedente di stagione, i giallorossi hanno ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. Gli assistenti sono Perretti e Lombardo. Il IV uomo, Manganiello. Al Var, invece, Maresca accompagnato dall'Avar Piccinini.

Arbitro: Giovanni Ayroldi. Assistenti: Perretti-Lombardo. IV uomo: Manganiello. Var: Maresca. Avar: Piccinini

SECONDO TEMPO

85' I viola pareggiano con Jović. La Roma protesta per un presunto fallo di Mandragora su Missori. Questo il commento di Luca Marelli nel post gara: "Sul gol della Fiorentina, ha applicato lo stesso metro usato in tutta la partita. Non saremo mai tutti d’accordo perché c’è chi vede fallo e chi no. Mandragora salta più di Missori ma poi si appoggia sull’avversario. Ayroldi è in controllo e il Var non interviene mai perché l’arbitro ha visto il contatto nella sua interezza. Vedendo il metro di giudizio, non dare fallo su questa rete mi trova d'accordo".

81' La Fiorentina lamenta un calcio di rigore per fallo di Missori su Terzic. Ayroldi però aveva fischiato prima un infrazione di Sottil sullo stesso giocatore giallorosso. Si surriscaldano gli animi di entrambe le panchine. Mourinho viene ammonito e salterà l'ultima gara di campionato contro lo Spezia all'Olimpico per diffida. Giallo anche Vincenzo Italiano.

78' Kouame protesta per un intervento falloso in area sempre di Mancini. Non ci sono dubbi sulla regolarità del contrasto

74'Svilar ritarda il rinvio dal fondo. La perdita di tempo è subito punita con il giallo dall'arbitro

67'Mancini trattiene Milenković in area di rigore. Il difensore di casa protesta, ma l'entità del contatto è troppo lieve. Ayroldi lascia proseguire senza esitazioni. Per Luca Marelli su Dazn: "Trattenuta che c'è ma troppo leggera. Milenkovic si è lasciato cadere, in questi casi non si fischia rigore"

64' Trattenuta vistosa di Jović su Cristante. Ammonizione per l'attaccante della Fiorentina

58' Solbakken finisce nella lista dei cattivi. Fallo su Terzic che non lascia dubbi

50' Ancora Zalewski procura un altro cartellino giallo. Questa volta è Venuti a essere punito dal direttore di gara

46' I giocatori viola si lamentano per un presunto tocco di mano di Mancini in area di rigore, ma la palla è finita nettamente sul petto. Attento Ayroldi

PRIMO TEMPO

42' C'è il giallo anche per Martinez Quarta. Zalewski lo salta e in scivolata, il difensore viola, interviene in ritardo

32'Missori atterra Barak dal limite dell'area di rigore. L'arbitro lo ammonisce.

25' Arriva il primo giallo della partita. Saponara mette giù duramente Bove e Ayroldi non ha dubbi nell'estrarre il cartellino