Fiorentina-Roma, Zaniolo: “Partita perfetta”. Smalling: “Il modo migliore di finire l’anno” – FOTO

Una grande prestazione di squadra consente alla Roma allenata da Paulo Fonseca di chiudere il 2019 con una vittoria all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo blindano il quarto posto, confermando la dimensione Champions in cui la Roma merita di essere. La gioia dei giocatori nel post partita è presto manifestata sui loro profili social.

Lorenzo Pellegini, con il suo primo gol in stagione, ha siglato la rete del momentaneo 3-1. Tramite Instagram ha voluto far sentire il suo appoggio al compagno Javier Pastore, out a causa di un problema all’anca: “Ti aspettiamo!”



Il recupero lampo di Smalling ha concesso all’inglese di esserci contro la Fiorentina e riprendersi le redini della difesa. Il difensore giallorosso ha voluto augurare a tutto l’ambiente romanista un buon Natale e un felice anno nuovo: “La maniera migliore per finire l’anno! Grazie a tutti i tifosi per il loro amore e il supporto senza tregua. Buone vacanze, pronti per tornare nel 2020”