Non è stato un bel ritorno a Firenze per Nikola Kalinic. Come riporta Sky Sport, l’attuale centravanti della Roma è stato preso di mira dai suoi ex tifosi nei primi minuti della partita tra Fiorentina e Roma. I tifosi viola non gli hanno perdonato il passaggio al Milan nel 2017. Recenti voci di mercato hanno visto protagonista Kalinic per un possibile ritorno a Firenze, scatenando il malcontento tra i sostenitori viola.