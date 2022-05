Fiorentina-Roma, in arrivo a Firenze 2000 giallorossi

Il settore del Franchi riservato agli ospiti è quasi sold out

A prescindere da come andrà stasera la semifinale di ritorno di Conference League tra Roma e Leicester, i giallorossi sono pronti a un'altra battaglia lunedì contro la Fiorentina in campionato. Così come i tifosi che, anche in trasferta, continuano a rispondere presente alle chiamate della squadra: a Firenze, infatti, saranno 2000 i sostenitori della Roma che si accomoderanno (si fa per dire) nel settore ospiti, che è praticamente quasi sold out. Dopo tutto, pure la partita di Serie A è molto importante per gli undici di José Mourinho: ci si gioca un posto in Europa per l'anno prossimo, quindi è vietato fallire.