La Roma perde rovinosamente a Firenze e vive forse il momento più difficile della stagione. Una sconfitta fragorosa per 5-1 che lascia poco spazio ad alibi e che getta ombre sul futuro della squadra giallorossa. Le critiche più pesanti, come è ovvio che sia, piovono su Ivan Juric che aveva parlato di cattiveria e foga che oggi non si sono viste. I tifosi si scatenano sui social, imbufaliti per l'ennesima figuraccia dell'anno, e chiamano a gran voce l'esonero del tecnico croato. Per buona parte della tifoseria giallorossa il tempo a disposizione di Juric è scaduto e la soluzione più gradita sembra essere il ritorno in panchina di Daniele De Rossi. "Cosa state aspettando a cacciare Juric?" e ancora "Facciamoci sentire, basta questa tortura", alcuni dei commenti sui social. Non mancano le critiche alla società: "Friedkin ci avete rubato la Roma...Cacciate Juric, riprendete DDR e poi ve ne andate pure voi".