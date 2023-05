Fiorentina-Roma, Mourinho ordina il silenzio stampa: nessun tesserato parlerà

Nessun tesserato della Roma parlerà nel post gara del Franchi. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina Mourinho ha scelto di non parlare ai microfoni di Dazn e non ci saranno dichiarazioni dei calciatori. La decisione è stata presa dal tecnico. Nel finale di gara ci sono state tantissime polemiche per il gol del pareggio di Jovic. Lo Special One ha protestato per una spinta di Mandragora su Missori. José è stato anche ammonito e salterà la sfida con lo Spezia. Secondo quanto riportato da Dazn il silenzio stampa non è dovuto alle decisioni arbitrali, ma per tenere alta la concentrazione in vista della finale di Budapest contro il Siviglia.