La Roma dovrà rispondere dopo il brutto ko subito in casa contro il Lille. Domenica ci sarà la Fiorentina, in una partita, che potrà dire molto sulle reali aspettative del club giallorosso. Gasperini dovrà tenere unito il gruppo e fare in modo che dalle sconfitte, ci si possa rialzare e magari migliorare alcune lacune evidenti. Proprio il tecnico piemontese, in vista della prossima sfida, ha deciso di non parlare nella consueta conferenza stampa prepartita. I motivi non sono ancora noti.