VIDEO - Juric: "Zalewski è stato super con la Dinamo. Mentalmente non è un bambino"

La partita contro la Fiorentina doveva essere quella della svolta per la Roma, ma si sta trasformando un incubo. I giallorossi nei primi 20 minuti subiscono due gol: il primo da Kean, mentre il secondo da Beltran su calcio di rigore. Penalty conquistato dall'ex Roma Bove. Juric prova a dare una scossa effettuando due cambi alla mezz'ora di gioco: fuori Cristante e Angeliño e dentro Koné e Zalewski. Un segnale che evidenzia la situazione di totale confusione e l'allenatore croato prova la mossa della disperazione per salvare la panchina che ora è sempre più in bilico.