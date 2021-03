Fiorentina-Roma, Spinazzola scherza: “La prima doppietta non si scorda mai” – FOTO

La Roma sbanca Firenze con un gol nel finale di Diawara. Il guineano si riscatta dopo una prima parte di stagione da oggetto misterioso e segna una rete fondamentale per la corsa Champions dei giallorossi. Con un eroe a sorpresa per certi versi, ma il gruppo forte si vede anche in questi momenti. “Daje Amaaaa!”, gli scrive Riccardo Calafiori – stasera indisponibile – sui social. La squadra di Fonseca sale a quota 47 punti e si tiene incollata alla zona Champions, soprattutto in relazione alle vittorie di Atalanta e Juventus. Poi è arrivato il post di Leonardo Spinazzola, che scherza sui due gol di stasera, anche se uno è arrivato nella propria porta: “La prima doppietta non si scorda mai. Bravi ragazzi a crederci fino all’ultimo”. Festeggia anche Bryan Cristante, per la seconda volta visto che oggi compie anche gli anni: “Spirito, cuore, gruppo. Una vittoria molto importante per il nostro percorso. E ovviamente il modo migliore per festeggiare il compleanno!” Solo applausi, invece, da parte di Borja Mayoral.