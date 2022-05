Fiorentina-Roma, da domani in vendita i biglietti per il settore ospiti

Dalle 15 di domani saranno acquistabili i tagliandi per la sfida del 'Franchi' al costo di 30 euro

La Roma si proietta alla sfida con il Leicester, ma anche alle ultime tre di campionato. Lunedì prossimo i giallorossi andranno in casa della Fiorentina per un vero e proprio scontro diretto per l'Europa. E domani, martedì 3 maggio, alle ore 15 partità la vendita dei biglietti per la sfida del 'Franchi' in programma il 9 maggio alle 20.45. Come conferma il sito ufficiale del club, "a seguito delle misure organizzative assunte in sede di Gos (Gruppo Operativo di Sicurezza), i residenti nella Regione Lazio potranno acquistarli presso la Rete vendita Ticketone esclusivamente nel Settore Ospiti - il prezzo è di 30€ - e solo se in possesso della AS Roma Card. I tagliandi potranno essere comprati fino alle ore 19 di domenica 8 maggio".