Fiorentina-Roma, arbitra Orsato: al Var Aureliano

Come riportato dalla Lega, sono stati resi noti gli arbitri delle altre otto partite della diciassettesima giornata di Serie A in programma nel weekend. La gara dello stadio Franchi tra Fiorentina e Roma, in programma domani alle 20.45, sarà diretta dal signor Orsato della sezione AIA di Schio. Tegoni e Del Giovane saranno i guardalinee, Manganiello il quarto ufficiale mentre al VAR andranno Aureliano e Schenone.

FIORENTINA – ROMA Venerdì 20/12 h. 20.45

ORSATO

TEGONI – DEL GIOVANE

IV: MANGANIELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: SCHENONE