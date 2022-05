Fiorentina-Roma: arbitra Guida, al Var c’è Banti

Due i precedenti in stagione con il fischietto di Torre Annunziata: al derby d'andata e contro il Sassuolo al Mapei

Roma-Leicester ancora non è stata giocata, ma è già tempo di parlare di Serie A . Gli uomini di José Mourinho saranno impegnati, infatti, lunedì nella difficile trasferta contro la Fiorentina all'Artemio Franchi, in programma alle 20:45. L'arbitro della gara sarà Guida , mentre al Var ci sarà Banti . La terna arbitrale della diciassettesima gara di ritorno dei giallorossi è completata da Vecchi e Rocca come assistenti e Sacchi quarto uomo, all'Avar ci sarà Santoro.

Sarà la terza volta che il fischietto di Torre Annunziata dirigerà la Roma in questo campionato. La prima volta è stato il 26 settembre, nel giorno del derby di andata perso per 3-2 contro la Lazio che ha suscitato non poche polemiche, l'altro precedente, invece, è il 2-2 del Mapei contro il Sassuolo. In tutto con Guida si contano altri 23 incontri in cui i giallorossi hanno vinto dieci volte, pareggiato sei e perso sette volte.