Fiorentina-Roma, arbitra Ayroldi. Al Var Maresca: quante polemiche con Mourinho

La Roma, prima della sfida al Siviglia in finale di Europa League, dovrà scendere in campo allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze contro la Viola di mister Italiano. Per il match, della penultima giornata di campionato, è stato designato il fischietto di Molfetta, Giovanni Ayroldi. Con lui un solo precedente in questa stagione, il pareggio contro il Sassuolo per 1-1 prima della pausa per il Mondiale. Il direttore di gara, sarà accompagnato dagli assistenti Perretti e Lombardi. Il IV uomo, invece, sarà Manganiello. In sala Var sarà presente Maresca, coadiuvato dall'AvarPiccinini. Proprio l'arbitro che si occuperà dei monitor del replay durante la sfida contro la Fiorentina, è stato spesso oggetto di frequenti battibecchi con José Mourinho. Tra tutte, quella dello scorso anno, in occasione di Roma-Milan, quando il tecnico portoghese ci è andato giù pesante: "Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perchè se parlassi domenica non sarei in panchina. Mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi". Il riferimento era per l'appunto proprio a Maresca per la sua cattiva gestione durante il match.