Fiorentina-Roma, 50esima presenza in maglia giallorossa per Abraham

L’attaccante inglese aveva esordito contro i viola nella prima gara in campionato ad agosto vinta 3-1

La Roma non può fare a meno di Abraham, nonostante le fatiche in Conference League l’attaccante inglese è stato schierato dal 1’ da Mourinho anche a Firenze. Questa sera taglia il traguardo delle prime 50 partite in maglia giallorossa. L’ex Chelsea aveva esordito in campionato proprio contro la Fiorentina allo stadio Olimpico lasciando subito il segno con due assist: uno per Mkhitaryan e uno per Veretout. Il numero 9 è entrato subito nel cuore dei tifosi giallorossi gonfiando la rete 25 volte in stagione superando Volk nel numero di gol alla prima annata nella capitale.