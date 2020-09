Il diesse della Fiorentina, Daniele Pradé, in conferenza stampa ha parlato delle indiscrezioni riguardanti la possibilità di vedere Daniele De Rossi sulla panchina viola: “Su De Rossi non c’è mai stato mai nulla. Stiamo parlando di voci circolate durante il lockdown, non è attualità…”. Spostandosi poi sul mercato, Pradé ha detto la sua anche su Edin Dzeko: “Se puoi vai a prendere Dzeko, che è uno che ti fa la differenza e non a caso lo vogliono tutti anche se ha 34 anni”.