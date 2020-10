Fiorentina, Pezzella e Ribery in dubbio per la sfida contro la Roma

La Fiorentina potrebbe affrontare la Roma senza due dei suoi leader. Come riporta Il Corriere Fiorentino, i viola dovrebbero rinunciare a German Pezzella e Franck Ribery in vista del match di domenica contro i giallorossi. Il difensore argentino ha riportato un trauma distorsivo e rischia così di saltare la quinta partita nelle prime sei giornate di campionato. Il fantasista francese invece soffre di un risentimento muscolare, a cui si aggiunge la riacutizzazione del dolore alla caviglia, che lo ha già costretto a rinunciare alle sfide contro Sampdoria e Udinese. Iachini spera di poter recuperare per la partita dell’Olimpico almeno Ribery, mentre per Pezzella ci sono poche speranze.