Fiorentina, Ribery si opera: salta la sfida contro la Roma

Altre brutte notizie in casa Fiorentina: Franck Ribery sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Come si può leggere da una nota rilasciata sul sito ufficiale de club: “Ribery è stato sottoposto in data odierna a controllo specialistico visto il persistere della sintomatologia dolorosa in alcune situazioni di carico. Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell’attività agonistica è stato proposto un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione che verrà effettuato nelle prossime ore. Al termine della procedura verrano resi noti i tempi di ripresa della attività agonistica”. L’esterno francese chiude qui il suo 2019, saltando anche il match contro la Roma del prossimo 20 dicembre.