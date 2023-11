Fiorentina, Milenkovic: “Vogliamo ripetere il trionfo della Roma in Conference”

Sono passati quasi due anni dalla vittoria della Conference League della Roma contro il Feyenoord nella finale di Tirana, eppure il ricordo è ancora vivo nei tifosi giallorossi. Anche Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, in un'intervista rilasciata al media serbo Mozzarsport, ne ha ribadito l'importanza e la voglia di replicare quel successo in maglia viola: "In Europa l'obiettivo è ripetere il risultato in Conference League, anche se ci sono molte squadre migliori rispetto allo scorso anno. Per me questa competizione è un fondamentale. Guardate l’esempio della Roma che ha vinto la Conference. L'impatto di quel trionfo è stato enorme sul club, sui tifosi, sull'entusiasmo.Il nostro obiettivo è ripeterlo".