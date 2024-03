Fiorentina, Mandragora: “Con la Roma è stata una beffa dura da digerire”

Il centrocampista di Italiano ritorna sulla sfida del Franchi e sulla delusione del pari arrivato all'ultimo minuto: "In questo momento non possiamo piangerci addosso"

La Roma è riuscita ad agguantare il pareggio contro la Fiorentina all'ultimo secondo di partita. Un urlo di gioia che ha permesso ai giallorossi di evitare la sconfitta e perdere terreno per la lotta Champions. A distanza di qualche giorno dal match, è tornato a parlare della sfida anche Rolando Mandragora. Il centrocampista viola, autore del momentaneo secondo vantaggio, su Instagram ha commentato: "Una beffa dura da digerire, ma in questo momento della stagione non c'è tempo per piangersi addosso. Guardiamo avanti, con consapevolezza, fiducia e grande fame".