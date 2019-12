Fiorentina, lesione al legamento della caviglia per Ribery: Roma a rischio

Piove sul bagnato in casa viola. Oltre all’altalenante rendimento tecnico, quattro punti nelle ultime cinque e tre sconfitte consecutive, preoccupa per la squadra di Montella la situazione infortuni. Ultimo a cadere è stato Franck Ribery: dopo essere uscito prima dalla sfida di ieri con il Lecce, il francese ha riportato una lesione al legamento della caviglia destra che potrebbe tenerlo ai box per circa 2-3 settimane, mettendo così a forte rischio il match del 20 dicembre contro la Roma. Questo il comunicato della società viola: “Il calciatore Franck Ribery è stato sottoposto nel corso della mattinata odierna ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma distorsivo contusivo occorso durante il primo tempo della gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato il protocollo terapeutico e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni“.