Fiorentina, Italiano: “Proveremo a far soffrire la Roma”

Il nuovo tecnico viola ha parlato dei giallorossi dopo la vittoria con la Virtus Verona: "Affronteremo una squadra forte che sta facendo un precampionato di altissimo livello"

La Roma si prepara all'amichevole di domani col Siviglia, ennesimo step di avvicinamento all'esordio ufficiale in campionato del 22 agosto contro la Fiorentina. Oggi i viola hanno vinto la sfida contro la Virtus Verona per 4-0, chiudendo il ritiro a Moena, e nel postpartita il nuovo tecnico Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa. Anche in vista del debutto con i giallorossi: "Cercheremo di migliorare, per andare ad affrontare una squadra forte che sta facendo un precampionato di altissimo livello. Ci prepareremo e proveremo a far soffrire tutte le squadre avversarie, a partire dalla Coppa Italia".