Fiorentina, Italiano: “La partita l’abbiamo condotta noi”

Le sue parole dopo la partita contro i giallorossi: "Non è facile rimontare una squadra come la Roma. I ragazzi sono stati straordinari"

Redazione

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

ITALIANO A DAZN

La voglia di vincere fino alla fine e il coraggio di giocare. Fino al gol del pareggio non avevate avuto tante occasioni. “Non è che tutte le volte puoi inanellare tante situazioni nitide da gol ma quelle volte che riesci ad arrivare sotto porta devi essere freddo come oggi. La partita l’abbiamo comunque condotta noi e siamo andati sotto per una loro grande giocata. Nel secondo tempo siamo stati sempre nella loro metà campo e alla fine siamo stati premiati. Ci tenevamo perché era l’ultima davanti ai nostri tifosi”

Si aspettava un Franchi così? “Dopo il fischio finale a Roma tutta la curva ci ha chiamato lì sotto perché hanno visto quello che abbiamo dato in campo. La gente ce lo riconosce. Era un nostro obiettivo all’ultima giornata in casa regalare una gioia ai tifosi. Ora non dobbiamo mollare. Prima l’ultima trasferta e poi la Conference che concluderà una stagione strepitosa.

Come ha fatto a caricare così la squadra per questa rimonta? “Anche prima della finale di Coppa Italia sapevamo che non potevamo mollare la concentrazione. Ci eravamo detti che qualsiasi cosa fosse successi ci saremmo dovuti rimboccare le maniche. C’è stata molta delusione nei giorni successivi alla sconfitta. Rimontare una squadra come la Roma non è facile ma i ragazzi sono stati straordinari”.

Faremo tutti il tifo per la Fiorentina in Conference. “Grazie davvero. Abbiamo perso la prima finale e smaltire l’amarezza non è stato semplice. Dobbiamo arrivare a quella di Conference con fiducia anche attraverso vittorie così che alimentano lo spirito che dovremmo avere in quella partita. Tutti faremo il tifo per le squadre italiane nelle coppe europee. Speriamo tutti di gioire”.

Su Cerofolini. “E’ stato decisivo in alcune occasioni. Abbiamo consegnato sue pallone sanguinosi ma il portiere deve mettere sempre l'ultima pezza ed è stato bravissimo. SI fa trovare sempre pronto. Porta anche bene perché ci ha sempre portato risultati”.

Chi giocherà in finale tra Cabral e Jovic? “Abbiamo fatto una gestione importante soprattutto sotto l’aspetto fisico. Sono tutti in condizioni e questo mi permette di scegliere. Jovic la sa riempire l’area, sa smarcarsi e capire quando andare nello spazio giusto. Peccato in coppa perché poteva segnare. In questo periodo sta facendo ottime cose. Speriamo possa darci altre soddisfazioni”.