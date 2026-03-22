Arriva una notizia negativa per l'Inter, che conduce 1-0 all'intervallo sulla Fiorentina nel posticipo della trentesima giornata di campionato. In casa neroazzurra, infatti, al 44' ha ricevuto un cartellino giallo Carlos Augusto, già diffidato. Il difensore brasiliano, dunque, salterà la prossima gara al rientro dalla sosta, quella contro la Roma in programma a Pasqua domenica 5 aprile con fischio d'inizio alle 20:45 a San Siro. L'altro giocatore a rischio squalifica in casa Inter è Sucic, attualmente in panchina.
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forzaroma news as roma Fiorentina-Inter, ammonito Carlos Augusto: diffidato, salterà la Roma dopo la sosta
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Fiorentina-Inter, ammonito Carlos Augusto: diffidato, salterà la Roma dopo la sosta
L'altro giocatore a rischio squalifica in casa Inter è Sucic, attualmente in panchina
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