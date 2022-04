Fiorentina, infortunio per Torreira: out 15 giorni. A rischio la gara con la Roma

Il centrocampista ha riportato una lesione di primo grado del muscolo traverso dell'addome

Piove sul bagnato in casa Fiorentina, dopo l'infortunio di Castrovilli sono arrivati i risultati degli esami di Torreira. L'ex Arsenal ha riportato una lesione di primo grado del muscolo traverso dell'addome. Starà fuori almeno 15 giorni, è in dubbio la sua presenza per la sfida contro la Roma dell'8 maggio. Il comunicato della società viola: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Torreira, nel corso della partita Juventus-Fiorentina, è stato costretto ad abbandonare il campo per un trauma contusivo al fianco sinistro. Gli esami diagnostici svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".