Fiorentina, Iachini: “Siamo molto dispiaciuti per l’episodio di Roma”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai media del club per parlare alla vigilia del match di campionato contro il Bologna, tornando però anche sulla sfida ricca di polemiche con la Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Contro la Roma volevamo essere più incisivi per portare a casa punti, ma abbiamo commesso errori tecnici e di palleggio. Nello sviluppo della partita non avevamo rischiato più di tanto e avevamo tenuto bene il campo. La partita era ormai diretta verso il pareggio, ma poi c’è stato l’episodio finale e siamo molto rammaricati quando accadono episodi simili“.