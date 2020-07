Fiorentina, Iachini confermato sulla panchina viola: salta l’ipotesi De Rossi

Iachini sarà l’allenatore della Fiorentina anche la prossima stagione. Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, la Fiorentina ha confermato il tecnico dopo i recenti risultati, in particolare dopo la vittoria di ieri con tripletta di Chiesa ai danni del Bologna. Nulla da fare dunque per l’ipotesi che portava a Daniele De Rossi sulla panchina viola per la prossima stagione. L’ex capitano della Roma recentemente ha espresso anche la volontà di allenare il Boca Juniors.