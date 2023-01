Fiorentina, i convocati per la Coppa Italia di domani: out Terracciano e Saponara

I viola domenica prossima affronteranno in campionato la Roma all'Olimpico

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, avversario di campionato della Roma domenica prossima all'Olimpico, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Sampdoria valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Oltre a Cabral, assente a causa di una lesione di secondo grado alla coscia destra, out anche Terracciano, Mandragora e Saponara. Ecco la lista completa: