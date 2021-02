Per la Roma sarà un marzo pieno di sfide: la prossima avversaria, dopo il match di stasera contro il Milan, è la Fiorentina mercoledì 3. I viola oggi sono caduti contro l’Udinese per 1-0. Ha commentato la sconfitta Bartolomej Dragowski, che tra l’altro ha parlato proprio dei giallorossi, prossimi avversari in campionato: “Siamo arrabbiati e lavoreremo duro per vincere la prossima perché i punti servono. Proviamo a vincere e a conquistare punti già dalla Roma”.