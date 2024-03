Fiorentina, area sportiva affidata a Burdisso: era tra i possibili Ds della Roma

Sfuma l'ipotesi di vedere Nicolas Burdisso nel ruolo di direttore sportivo della Roma. La Fiorentina infatti, con una nota ha affidato a lui e a Pradè la direzione dell'area sportiva viola: "La Fiorentina desidera ringraziare tutti coloro che, in un momento così doloroso, hanno mostrato il loro straordinario affetto alla Famiglia Barone, alla Famiglia Commisso e a tutto il Club Viola. Nell’ottica della continuità con lo straordinario ed eccezionale lavoro svolto dal Direttore Generale Barone e con la volontà di portare avanti quanto fatto in questi anni, l’intera Area Sportiva sarà supervisionata da Daniele Pradè, già Direttore Sportivo del Club, a stretto contatto con Nicolas Burdisso, già Direttore Tecnico, mentre l’Area Aziendale sarà gestita da Alessandro Ferrari, già Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Esterne". Nella stessa nota il presidente Rocco Commisso ha rilasciato alcune parole in ricordo di Joe Barone: "Ho voluto dare continuità, delegando alle persone più vicine e che lavorano a stretto contatto con Joe il compito di tramandare la sua memoria. Presto intitoleremo ufficialmente la villa del Viola Park a Joe Barone e inizieremo a studiare le modalità per organizzare un grande torneo a lui dedicato. Oggi più che mai il legame con questo club e questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni".