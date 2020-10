Fiorentina, Borja Valero: “Complicato giocare contro la Roma, ma non abbiamo paura”

Dopo il pareggio deludente in casa contro il CSKA Sofia, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domenica è in programma il match contro la Fiorentina di Beppe Iachini, protagonista di un inizio di stagione zoppicante. I viola non hanno ancora avuto a disposizione Borja Valero, tornato in estate dall’Inter: “Non so quando rientrerò, il percorso è lento perché mi sono infortunato in una zona complicata”. Intervistato da ‘Radio Bruno’, il centrocampista spagnolo ha parlato anche della partita contro i giallorossi all’Olimpico: “E’ sempre complicato giocarci contro, specialmente in trasferta. Hanno una bella rosa, sarà difficile batterli, ma conosciamo le nostre potenzialità. Se abbiamo paura? Non penso che giochiamo con paura. In alcuni momenti delle partite dobbiamo soffrire, ma vincere in Serie A non è mai facile. Le critiche fanno parte del gioco, il mister sa gestirle”.