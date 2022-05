Fiorentina, Bonaventura: “Dobbiamo al passo delle altre che si giocano l’Europa”

Il centrocampista della viola ha parlato in zona mista al termine del match di ieri contro la Roma: "Sono contento della vittoria"

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la vittoria di ieri sera per 2-0 contro la Roma. L'ex Milan ha evidenziato quanto sarebbe importante stare al passo dei giallorossi e dell'Atalanta per la corsa all'Europa in queste ultime due giornate di campionato: "Sono contento, ho ritrovato anche la mia condizione dopo essere stato fermo qualche partita. Sono contento della vittoria, possiamo restare uniti alle altre che si giocano l’Europa. l’anno prossimo giocare in Europa vorrebbe dire tantissimo. Prestigio personale, della Fiorentina… Abbiamo fatto qualche passo falso ma adesso ci dobbiamo provare. Dobbiamo lavorare bene perché se facciamo sei punti da qua alla fine possiamo raggiungere un traguardo importantissimo".